Fiskus chciał z piekarni zrobić lokal gastronomiczny. Co na to sąd?

Dlatego w ocenie firmy kajzerka z szynką, serem, pomidorem, ogórkiem, sałatą i majonezem kompletowana w sklepie do spożycia na miejscu powinna być sklasyfikowany do pozycji 1905 CN i podlegać opodatkowaniu 0 stawką VAT.

Fiskus doszedł jednak do przekonania, że sporną kanapkę należy zaklasyfikować jako dostawę towaru w grupowaniu 56 PKWiU z 8 proc. VAT. Co prawda zgodził się, że w sprawie nie mamy do czynienia ze świadczeniem, które spełniałoby definicję usługi cateringowej czy restauracyjnej. Nie miał też wątpliwości, że jest to dostawa towaru, a nie świadczenie usługi.

Niemniej urzędnicy zauważyli, że gastronomiczny w swoim charakterze, proces przygotowania produktu, któremu towarzyszą dodatkowe usługi, a także fakt oferowania go na porcelanowym talerzu i spożywanie na miejscu z wykorzystaniem infrastruktury sprzętowej sklepu, przemawia za klasyfikacją towaru do działu 56 PKWiU 2015 - "usługi związane z wyżywieniem". Przy czym jak podkreślił fiskus uznanie czynności za dostawę towaru nie stanowi przeszkody do zaklasyfikowania jej według PKWiU.

Zaznaczył przy tym, że klasyfikacja towarów spożywczych według nomenklatury scalonej ma natomiast miejsce, jeśli ich dostawie nie towarzyszą żadne "dodatkowe usługi" wykonywane przez podatnika, za wyjątkiem czynności nierozerwalnie związanych z dostawą towarów, np. wystawienie rachunku czy umieszczenie towaru na półkach. Dlatego klasyfikacja kanapki spółki według nomenklatury scalonej byłaby nieprawidłowa nie tylko dlatego, że jej dostawie towarzyszą dodatkowe usługi (czynności) wspomagające. Również dlatego, że towar wydawany klientowi na talerzyku jest do bezpośredniego spożycia w miejscu zakupu. Jest to towar o charakterze gastronomicznym, którego sprzedaż nie sprowadza się wyłącznie do podania kanapki klientowi i wydania rachunku.

Spółka upierała się przy swoim. W skardze na WIS argumentowała, że jej kanapka z szynką i serem, sprzedawana klientom, nie powinna zostać uznana za posiłek przeznaczony do bezpośredniej konsumpcji i zakwalifikowana do działu 56 PKWiU, który obejmuje usługi związane z zapewnianiem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach. Tymczasem ona jej towar to typowy wyrób piekarniczy, a sama kanapka jest na gruncie PKWiU klasyfikowana do kodu 10.89.16.0 i jest wprost wyłączona z działu 56 PKWiU zgodnie z wyjaśnieniami GUS.

Kanapka z 8,5 czy 0 proc.?

Opolski WSA nie dopatrzył się przy dostawie towaru, jakim jest sporna kanapka, wspomagających "usług dodatkowych". Sąd zauważył, że produkowane przez skarżącą kanapki nie są produktem, który powstaje na indywidualne zamówienie klienta. Ich skład nie jest modyfikowany, czy komponowany indywidualnie. Zdaniem WSA wyprodukowane przez skarżącą kanapki są sprzedawane jak każdy inny towar np. pieczywo, wyroby cukiernicze itp. klientom sklepu. Nie można też wykluczyć natychmiastowej konsumpcji takich wyrobów, ale nie jest to towar, który w swej istocie "wydawany jest do natychmiastowej konsumpcji", czyli zaraz po zakupie. I nie zmienia tego fakt, iż klient ma możliwość otrzymania talerzyka oraz skorzystania ze stolików wewnątrz sklepu.