Miotła w Banku Pekao. Rada nadzorcza odwołała cały zarząd

Robert Sochacki został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu od 9 maja 2024 r., z jednoczesnym powierzeniem kierowania pracami zarządu. Anna Wawrzyńczak - Palynyczak do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu od dnia 9 maja 2024 r., na okres do trzech miesięcy z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia delegacji – napisano w komunikacie.

Będzie konkurs na nowych prezesów Banku Pekao

Rada nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie otwartego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa i stanowiska Wiceprezesów Zarządu Banku.