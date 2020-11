VAT: jaka stawka na środki dezynfekujące

Przedsiębiorca, który sprzedaje żel odkażający, na który wydano pozwolenie tymczasowe albo dokonano wpisu do rejestru produktów biobójczych, skorzysta z preferencyjnej stawki podatku.

Obniżoną 8-proc. stawkę VAT stosuje się do środków odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2231) (bez względu na CN).

PRZYKŁAD

Spółka (podatnik VAT czynny) sprzedaje środek dezynfekujący bakteriobójczy i wirusobójczy. Jest to żel do dezynfekcji rąk. W odniesieniu do przedmiotowego produktu została w maju 2020 r. wydana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na rzecz dostawcy decyzja o pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego.

Koronawirus: płyny odkażające a stawki VAT

Należy zatem przyjąć, że do dostawy tego żelu spółka może zastosować obniżoną 8-p...

