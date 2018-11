Netflix dogadał się z satanistami. "Przereklamowana sprawa"

Grupa satanistyczna twierdziła, że w produkcji Netfliksa pojawił się posąg bóstwa Bafometa i pozwała serwis oraz Warner Bros na 50 milionów dolarów. Sataniści podkreślali, że nie roszczą sobie praw do postaci Bafometa, ale raczej do specyficznego układu jego pomnika.

Wczoraj "Satanistyczna Świątynia” poinformowała, że sprawa została wyjaśniona. Podkreśliła jednak, że jej szczegóły pozostaną poufne.

„Grupa Satanistyczna świątynia z przyjemnością ogłasza, że sprawa, która niedawno wytoczona została przeciwko Warner Bros i Netfliksowi, została polubownie rozstrzygnięta” - napisano w oświadczeniu. "Informacja o użyciu unikatowych elementów posągu bóstwa Bafometa została zawarta w napisach końcowych odcinków, które zostały nagrane” - podkreślono.

Lucien Greaves, rzecznik grupy, dodał na Twitterze, że ”tak kończy się jedna z najbardziej przereklamowanych spraw o prawa autorskie". "Prasa może przestać udawać, że sprawa była wyjątkowa i ważna, a nawet interesująca. Tak więc, miejmy nadzieję, że skończy się parada głupoty internetowych amatorskich ekspertów prawnych” - czytamy we wpisie.

So ends one of the most overpublicized of copyright claims. Press can now stop pretending this was unique & momentous, or even interesting. So, too, hopefully ends the parade of stupidity from online amateur legal experts.https://t.co/eSg1fl3sdv