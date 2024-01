Twórcy budują opowieść, kontrastując ze sobą różne charaktery. Nawigator Harry Crosby nie potrafi zachować zimnej krwi, co gorsza, cierpi na chorobę powietrzną i bez przerwy wymiotuje. Curtis Biddick to twardy Irlandczyk z Nowego Jorku. I choć wygląda jak nastolatek, nerwy trzyma na wodzy, a w pojedynkach na pięści nie ma sobie równych. Wyrywny do bójki jest również Egan, po pijanemu zawsze sprawia kłopoty. Jego przeciwieństwem jest Cleven, abstynent i wrażliwiec, pozujący na twardziela.

Widać CGI w „Masters of the Air”

Sceny powietrzne należą do najtrudniejszych do zrealizowania w filmie wojennym. Udało się przeskoczyć tę poprzeczkę nielicznym, m.in. Christopherowi Nolanowi w „Dunkierce”, ale zazwyczaj reżyserzy muszą się wspierać technologią cyfrową.

W „Masters of the Air” widać niestety gołym okiem, kiedy pojawia się technologia CGI, a kiedy mamy do czynienia z autentyczną scenografią i plenerem. Natomiast wrażenie robią znakomite zdjęcia we wnętrzach maszyn. Każdy przycisk i kontrolka zdają się prawdziwe, a zarazem nie pozbywamy się klaustrofobicznego poczucia uwięzienia w puszce. Przestrzelona szyba może doprowadzić do odmrożeń (na 7500 m wysokości jest -10 st. C), a hełm nie przydaje się na głowie, ale jako ochrona na krocze, gdy pociski przebijają kokpit od dołu.

Opowieść rozkręca się powoli, co może zaskoczyć widzów przyzwyczajonych do silnych wrażeń na dzień dobry. Pośpiech przy tak rozległej historii nie jest jednak konieczny, tym bardziej że każdy odcinek trwa prawie godzinę. Z każdym kwadransem twarze chłopaków stają się coraz mniej anonimowe i po dwóch odcinkach ekspozycji jesteśmy gotowi na ciąg dalszy. W kolejnych straty będą coraz większe, misje przybiorą charakter wręcz samobójczy, a część bohaterów trafi na ziemię wroga i do niewoli.

Nie da się ukryć, że jest to dość tradycyjne kino wojenne. Epickie w swoim rozmachu, z nieśpieszną narracją, wystylizowane, ale raczej bez nowatorskich rozwiązań w scenach batalistycznych.