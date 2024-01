Jej debiut fabularny, dramat "Pręgi" z Michałem Żebrowskim i Janem Fryczem w rolach głównych, był polskim kandydatem do Oscara.

Piekorz i półkownik z TVP

Tak mówiła o swoich początkach: - Moja działalność zaczęła się od dokumentu, miałam to szczęście, że gdy studiowałam reżyserię na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, moim profesorem był Andrzej Fidyk, autor znakomitych filmów dokumentalnych oraz cyklu telewizyjnego "Czas na dokument". Stwarzał on nam, studentom, szansę zadebiutowania na małym ekranie. Na drugim roku studiów zrobiłam swój pierwszy dokument "Dziewczyny z Szymanowa". Film opowiadał o liceum dla dziewcząt prowadzonym przez siostry niepokalanki pod Warszawą, o życiu uczennic z dala od domu i konieczności dostosowania się do określonych zasad. Jak się wkrótce okazało, temat wzbudził spore kontrowersje, a film został przez niektóre kręgi odebrany jak atak na środowisko kościelne, choć nie było to moim zamiarem. W ten sposób mój debiut stał się telewizyjnym "półkownikiem". Wszystko zostało jednak wyjaśnione na moją korzyść. Na Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Krótkometrażowych w Krakowie dostałam za "Dziewczyny z Szymanowa" Brązowego Lajkonika – powiedziała w portalu Culture.pl.

Piekorz w kinie i teatrze

Do najbardziej znanych filmów fabularnych w jej dorobku należą również “Senność" (2008), “Zbliżenia” (2014).

Skończyła Studio Aktorskie Doroty Pomykały, już w liceum realizowałam programy w Telewizji Katowice, wystawiła "Orfeusza i Eurydykę" w Warszawskiej Operze Kameralnej. Jej pierwszym musicalem był "Oliver!" Lionela Barta. Ostatnio w Teatrze Rozrywki w Chorzowie wyreżyserowała „Tootsie". Była dyrektorką artystyczną Teatru im. Mickiewicza w Częstochowie. Stworzyła wiele spektakli Teatru TV.