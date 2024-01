Serialowe Złote Globy. Kolejny triumf „Sukcesji”

Czwarty, ostatni sezon „Sukcesji” zgarnął najwięcej, bo cztery Złoty Globy, bijąc po drodze kilka rekordów. Jest pierwszym serialem w historii, który jednego roku otrzymał najwięcej – dziewięć – nominacji. I pierwszym, który już po raz trzeci otrzymał tę nagrodę jako najlepszy serial dramatyczny. Poprzednio „Sukcesję”, wyprodukowaną przez HBO, uhonorowano w ten sposób w 2020 i 2022 roku.

Ta wielowątkowa historia rodziny Roy’ów, do której należy potężny koncern medialny, przez kolejne sezony utrzymywała wysoki poziom dramaturgiczny. To obraz współczesnej walki nie tyle o władzę w sensie politycznym, co o wpływy umożliwiające ingerowanie w bieg świata. To również świetnie nakreślony, bogaty psychologicznie portret rodzinny. Rozmaite powikłania, kompleksy i zaszłości z przeszłości, tworzą sieć, z której każdy z członków klanu Roy’ów nie chce się wyplątać. Co więcej, „Sukcesja” umiejętnie nawiązuje do tradycji kulturowej – od antycznej tragedii poprzez tragedie Szekspira i wielką literaturę, będąc przy tym dziełem na wskroś współczesnym.

Trzy seriale zdominowały Złote Globy

Oprócz głównej statuetki Złote Globy za najlepsze role w serialu dramatycznym otrzymali także w tym roku aktorzy: Australijka Sarah Snook, dla której rola Sioban Roy jest chyba najambitniejszym zadaniem w całej karierze oraz odtwarzający jej brata Romana Roya Kieran Culkin. 41-letni aktor karierę zaczynał bardzo wcześnie u boku swego starszego brata Macaulaya w filmowych hitach o Kevinie. Jego filmografia jest bogata, ale najbardziej znaczącą i kilkakrotnie nagradzaną kreacją pozostaje postać Igby’ego w filmie „Ucieczka od życia” z 2002 roku.

Kolejna nagroda (najlepsza rola drugoplanowa) za rolę męża Sioban Roy trafiła do Brytyjczyka Matthew Macfaydena. Postać cynicznego karierowicza Toma, który gotów jest współdziałać z każdym, kto aktualnie ma największe wpływy, pozwoliła mu wreszcie oderwać się od wizerunku romantycznego, nieśmiałego Darcy’ego w popularnej ekranizacji powieści Jane Austin „Duma i uprzedzenie”.