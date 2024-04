Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali

Sam wniosek zaś opatrzony jest nazwiskiem ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Co więc zawiera się we wniosku, którego dokładna treść nie została ujawniona parlamentarzystom do ostatniej chwili? Jak się okazuje — zakłada on przeniesienie kwoty rzędu 600 mln zł na poczet Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Pieniądze te wzięte mają być z rezerwy celowej, pierwotnie przeznaczonej na "realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym UE". Jakkolwiek więc formalnie są to pieniądze z rezerwy budżetowej, de facto są one środkami unijnymi.

Jak twierdzi autor wniosku minister finansów Andrzej Domański, przeniesienie tych środków jest całkowicie możliwe.

— Dodatkowe potrzeby budżetu Unii Europejskiej uległy ograniczeniu. W efekcie ograniczenia tych skutków pojawiły się oszczędności w środkach zaplanowanych na ten cel w rezerwie celowe. — twierdzi minister, cytowany przez Interię.

— Firma jest formalnie w likwidacji, ale przecież funkcjonuje, nawet jeśli ogranicza swoją działalność. Nie chodzi tylko o telewizję, ale rozgłośnie radiowe, w tym regionalne (...). — skomentował sprawę w rozmowie z Interią Janusz Cichoń, szef Komisji Finansów Publicznych. — Bez zasilania z budżetu państwa ten proces będzie praktycznie niemożliwy do zrealizowania. Zastrzyk finansowy jest tu niezbędny, żeby mógł przebiegać bez zawirowań i konfliktów.

Podczas debaty nad wnioskiem doszło do słownych starć pomiędzy posłami koalicji rządzącej oraz opozycji. Ostatecznie, wniosek otrzymał pozytywną opinię ze strony Komisji.

Kowalczyk: „kolejne oszukiwanie ludzi odnośnie do telewizji”

— Czy już onkologia przestała być ważna w tym momencie, czy nadal jest ważna, a telewizja już teraz w tym wydaniu jest znacznie ważniejsza? — stwierdził podczas dyskusji poseł Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk. — Bardzo mocno pod znakiem zapytania jest stawiana sensowność poprzednich wypowiedzi, ataków na telewizję.