Koronawirus: odliczenie darowizn na przeciwdziałanie pandemii

Odliczenie

Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy o CIT oraz art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT i art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (zob. art. 38g ust. 1 ustawy o CIT i art. 52n ust. 3 ustawy o PIT). Oznacza to, że nie podlegają odliczeniu na podstawie omawianych regulacji, w szczególności:

- darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele;

- darowizny przekazanych na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.

Na mocy art. 52n ust. 2 ustawy o PIT i art. 38g ust. 2 ustawy o CIT, w przypadku darowizny, na przeciwdziałanie COVID-19, przekazanej:

1) do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny;

2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny;

3) od 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca (opodatkowanych na zasadach ogólnych PIT) dokonał darowizny pieniężnej na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz Szpitala wpisanego do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 3000 zł.

Wariant I: darowizny dokonał w kwietniu 2020 r. – odliczeniu podlega kwota 6000 zł (tj. 200 proc. wartości darowizny).

Wariant II: darowizny dokonał w kwietniu 2020 r. – odliczeniu podlega kwota 4500 zł (tj. 150 proc. wartości darowizny).

Wariant III: darowizny dokonał w czerwcu 2020 r. – odliczeniu podlega kwota 3000 zł (tj. 100 proc. wartości darowizny).

UWAGA!

Odliczenie darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 będzie dokonywane w zeznaniu podatkowym (PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz CIT-8). Wyjątek stanowić będą podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, którzy będą mogli stosować ulgę w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek.

W zakresie nieuregulowanym w:

- art. 52n ustawy o PIT, do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust. 3a ustawy o PIT (zob. art. 52n ust. 4 ustawy o PIT);

- art. 38g ustawy o CIT do darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 ust. 1b, 1c, 1e–1g, 1k oraz art. 27 ust. 4a ustawy o CIT (zob. art. 38g ust. 3 ustawy o CIT).

Oznacza to, tak w przypadku podatników PIT, jak i podatników CIT, że:

- jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowa- ne podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Wartość tych darowizn powinna odpowiadać wartości rynkowej przedmiotu darowizny (zob. art. 26 ust. 1 6 ustawy o PIT i art. 18 ust. 1b ustawy o CIT),

- w zeznaniu podatkowym darczyńca będzie wskazywał kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego (zob. art. 26 ust. 6b ustawy o PIT i art. 18 ust. 1g ustawy o CIT),

- odliczenie darowizn stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej; a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (zob. art. 26 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o PIT i art. 18 ust. 1c ustawy o CIT),

- odliczenia darowizny nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 26 ust. 6f ustawy o PIT i art. 18 ust. 1k ustawy o CIT),

- wydatki na cele tych darowizn podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie (zob. art. 26 ust. 13a ustawy o PIT,

- jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone (art. 45 ust. 3a ustawy o CIT i art. 27 ust. 4a ustawy o CIT)

- Darowizny nie podlegają odliczeniu od dochodu przedsiębiorstwa w spadku (zob. art. 26 ust. 15 ustawy o PIT).

UWAGA!

Małżonkowie składający wspólne zeznanie, darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 odliczają w tym wspólnym zeznaniu odrębnie (zob. art. 6 ust. 2 ustawy o PIT).

Z kolei, obdarowani na podstawie odpowiedniego stosowania przepisów art. 18 ust. 1e – ust. 1f ustawy o CIT, mogą być zobowiązani do wykazania przedmiotowych darowizn (jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35 000 zł) w zeznaniu CIT-8, a jeżeli go nie składają, do przekazania rzędowi skarbowemu informacje o kwocie ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia, oraz do udostępnia do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, informacje o otrzymanych darowiznach (obowiązku tego zwolnione są podmioty, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zł). Ponadto, na podstawie art. 26 ust. 6c ustawy o PIT, w przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.