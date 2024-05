Rosji brakuje dronów. Buduje grille

Rosyjskie władze przyznały już wcześniej, że nie są w stanie obronić rafinerii, dlatego wezwały ich właścicieli, by sami kupowali na rynku środki do zwalczania dronów. Ponieważ zaczęło ich brakować (jak i ludzi przeszkolonych do ich użycia) rosyjscy miliarderzy władający tym zakładami kazali budować na przykład na kolumnach rektyfikacyjnych osłony podobne do tych, stosowanych na rosyjskich czołgach. Na froncie metalowe pręty czy kraty przyspawane do górnej części kadłubów czołgów nazywają się „grillami” ze względu na to, że wyglądają podobnie.

W czasie walk są w stanie powstrzymać tylko bardzo lekkie drony. Możliwe, że takie osłony (jak i metalowe siatki) postawiono już w rafinerii w Kałudze. Jeśli tak, to nic nie pomogły.

Ukraina atakuje rosyjskie rafinerie. Rozbieżne reakcje w USA

Przez około miesiąc Ukraińcy nie uderzali na rafinerię, prawdopodobnie dlatego, że Waszyngton sprzeciwiał się temu. USA boją się, że ataki mogłyby rozchwiać światowy rynek paliw, a to niekorzystnie wpłynęłoby na wewnętrzny amerykański rynek. Ten zaś obecna administracja za wszelką cenę chce chronić ze względu na listopadowe wybory prezydenckie. Jakiekolwiek skoki cen paliw negatywnie odbiłyby się bowiem na i tak chwiejnej popularności prezydenta Joe Bidena.

Ale część amerykańskiej generalicji opowiedziała się przeciw waszyngtońskim politykom. Zawodowi wojskowi nie wypowiadają się publicznie, zamiast nich robią to ci, którzy odeszli ze służby. Na przykład były dowódca armii amerykańskiej w Europie, generał Ben Hodges który domagał się wznowienia takich ataków.

Ile straciły rosyjskie rafinerie

Po wcześniejszej (do początku marca) fali ukraińskich uderzeń powietrznych eksperci szacowali, że rosyjskie rafinerie straciły nie mniej niż 1/10 swych mocy przerobowych. Rosyjski znawca rynku energetycznego Michaił Krutichin uważał nawet, że w europejskiej części Rosji była to aż 1/5.