Start zapisów do Poland Business Run

Do Fundacji Poland Business Run każdego roku dociera kilkaset historii pacjentów, którzy stają w obliczu choroby, amputacji czy mastektomii. Potrzebują protez, wózków, rehabilitacji i wsparcia psychologa, by normalnie żyć i pracować. Koszt protezy lub sprzętu ortopedycznego to wydatek rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, a sprzęt ten trzeba serwisować i wymieniać. Pacjenci często potrzebują też rozmowy z psychologiem, nauki chodu o protezie, dedykowanych ćwiczeń.

– Kobiety, które przeszły chorobę nowotworową i zabieg mastektomii, po zakończeniu leczenia wciąż mierzą się z bólem, ograniczoną ruchomością czy obrzękami. W takim wypadku kluczowa jest kompleksowa rehabilitacja – dodaje Agnieszka Pleti, organizatorka biegu.

W tym roku na wsparcie czeka m.in. 27-letni Tomasz z Krakowa, który w wyniku wypadku komunikacyjnego stracił nogę. Obecnie porusza się na wózku.

– Nie wyobrażam sobie, abym już nigdy nie mógł zatańczyć, np. na własnym weselu. Marzę o rozkręceniu swojej działalności, w której zajmowałbym się detailingiem samochodowym. Teraz nie mogę wykonywać tak prostych czynności jak mycie auta – mówi Tomasz.

W Poland Business Run nie ma ograniczeń – 8 września pobiec może każdy, w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki formule hybrydowej uczestnicy mają możliwość wziąć udział w zawodach na krakowskich Błoniach albo wybrać pakiet wirtualny i wystartować z aplikacją po wybranej trasie.

Dołącz do Poland Business Run 2024!

Zapisy dla firmowych drużyn potrwają do 6 czerwca lub wyczerpania limitu miejsc (2200 sztafet, czyli 11 tys. biegaczy w przypadku biegu stacjonarnego w Krakowie), natomiast aż do 6 września będzie można zapisać się do biegu z wirtualnym pakietem startowym. Więcej informacji na temat biegu oraz tego, jak zapisać swoją drużynę do rywalizacji, można znaleźć na stronie bieg.pbr.pl.