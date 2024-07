Jeden diament odmieni los zadłużonego mieszkańca Indii

- Jesteśmy bardzo biedni i nie mamy żadnego innego źródła dochodu. Więc robimy to w nadziei na zarobek – powiedział Gound BBC.

Na co wyda pieniądze szczęśliwy znalazca?

Do poszukiwania diamentów przyciągnęły go opowieści o szczęśliwych znalazcach cennych kamieni. Jednak zazwyczaj to ciężka, żmudna praca polegająca na przesiewaniu ziemi przez sito przy pomocy płukania i suszenia (w podobny sposób szuka się złota). Kilka dni temu Gound trafił na prawdziwie duży kamień.

Ważący 19,22 karatów diament wyceniony został wysoko. Biuro ds. diamentów spodziewa się sprzedać go za 8 mln rupii (ok. 378 tys. złotych). Dla znalazcy to szansa na lepsze życie – za uzyskane pieniądze chce zbudować lepszy dom dla rodziny, ale najpierw spłaci 500 tysięcy rupii długów (ok. 23,66 tys. zł). Nie obawia się przy tym, że ludzie się dowiedzą, że to on był szczęśliwym znalazcą, bo pieniądze zamierza rozdzielić między całą 19-osobową rodzinę, z którą mieszka.

Nie zamierza też przestać szukać diamentów.