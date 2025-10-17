Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 17.10.2025 16:24 Publikacja: 17.10.2025 15:40
Foto: mat.pras.
Książka Marie Favereau, „Orda. Jak Mongołowie zmienili świat”, przeł. Adam Bukowski, ukaże się w połowie października nakładem Wydawnictwa Rebis, Poznań 2025
Kiedy jeke monggol ulus, Wielkie Państwo Mongolskie, szybko trawiło olbrzymie połacie państwa chorezmijskiego, Subedej, pierwszy spośród dowódców Czyngis-chana, zwrócił się doń z prośbą o odkomenderowanie z powrotem na zachód, na Step Kipczacki. Jak wynika ze źródeł mongolskich i chińskich, pragnął raz na zawsze zetrzeć Kipczaków z powierzchni ziemi. Mógł w tym liczyć na pomoc Dżebego oraz elitarnego oddziału zachodniego, najbardziej doświadczonych wojowników mongolskiej armii. Ich plan zakładał przedarcie się przez góry Kaukazu i wylanie na Step Kipczacki. Nad Wołgą mieliby się spotkać z potężną armią Dżocziego. Ich połączone siły liczące co najmniej 50 tysięcy ludzi podporządkowałyby sobie ludy wołżańsko-uralskie, a następnie zawróciły na wschód.
