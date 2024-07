Według rankingu 500 najbogatszych ludzi na świecie, majątek założyciela konglomeratu LVMH stopniał w 2024 r. o 20 miliardów dolarów do 187 miliardów dolarów. Akcje spółki LVMH straciły na wartości w związku z rozczarowującymi wynikami.

Elon Musk stracił więcej w jeden dzień

Tymczasem Elon Musk, najbogatszy człowiek świata, odnotował jednak większy jednodniowy spadek. W środę wartość majątku współzałożyciela Tesli Inc. spadła o 21,7 mld dol. po ogłoszeniu przez producenta samochodów elektrycznych rozczarowujących wyników kwartalnych, co skłoniło kilku analityków do obniżenia cen docelowych i spadku cen akcji o 12 proc., najwięcej od prawie czterech lat.

Jednodniowy spadek Muska był piątym co do wielkości spadkiem wywołanym przez rynek w 12-letniej historii indeksu majątku Bloomberga. W efekcie jego majątek stopniał do 240,5 mld dol. Mimo to, wciąż jest o ok. 37 mld dol. przed Jeffem Bezosem z Amazon.com Inc., który zajmuje w zestawieniu drugie miejsce.

75-letni Arnault spadł na 3. miejsce z pozycji najbogatszego człowieka na świecie jeszcze w zeszłym miesiącu, a pozycję tę osiągnął po pandemii, gdy światowy popyt na towary luksusowe gwałtownie wzrósł.