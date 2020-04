Koronawirus: obowiązki sprawozdawcze sp. z o.o. w czasach pandemii

W związku z aktualną sytuacją spowodowaną epidemią, 16 marca 2020 r. Polska Izba Biegłych Rewidentów przedstawiła zbiór zasad dotyczących badania sprawozdań finansowych za 2019 rok. Zaprezentowane wytyczne dotyczą m.in. zasad bezpiecznej współpracy z klientem, informacji o sporządzaniu sprawozdania z badania w kontekście zdarzeń po dacie bilansu, a także oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Ponadto, 31 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji wprowadzające zmiany w zakresie terminów na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych. Na mocy rozporządzenia termin na sporządzenie, zatwierdzenie oraz złożenie sprawozdań finansowych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uległ wydłużeniu o trzy miesiące (w przypadku jednostek podległych Komisji Nadzoru Finansowego termin ten wynosi 2 miesiące). Dotyczy to jednak spółek, których rok obrotowy rozpoczął się po 29 września 2019 r., a przed 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed 31 marca 2020 r.

Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do CRBR

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zobowiązane do wskazania i zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („Rejestr"). Zgodnie z przepisami, w przypadku spółek wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r. pierwszego zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 13 kwietnia 2020 r., natomiast w odniesieniu do nowoutworzonych spółek wpisanych do KRS po 13 października 2019 r. – informacje do Rejestru należy zgłaszać w terminie 7 dni od wpisu do KRS. Nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19 wprowadza odroczenie obowiązku sprawozdawczego związanego ze zgłaszaniem beneficjentów i przesunięcie terminu na 13 lipca 2020 r.