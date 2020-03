Ustawa antykryzysowa: Sejm przyjął część poprawek Senatu

Z poprawek zasługujących na uwagę warto wymienić wydłużenie ważności zaświadczeń lekarskich potrzebnych pracownikom. W myśl poprawki Senatu nie tylko badania wstępne, okresowe i kontrolne zachowają ważność przez 60 dni po odwołaniu przez rząd stanu epidemii. Ma to dotyczyć wszystkich orzeczeń niezbędnych pracownikom do wykonywania obowiązków.

Najważniejsza poprawka Senatu dotyczy zmiany daty wejścia w życie przepisów antykryzysowych. Ustawa przyjęta przez Sejm przewidywała, że nastąpi to kolejnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Senat zaproponował, a Sejm zaakceptował, by przepisy zaczęły obowiązywać w dniu ich ogłoszenia. Wszystko teraz w rękach Andrzeja Dudy, prezydenta RP. Gdyby podpisał ustawę jeszcze we wtorek i od razu przesłał do publikacji w Dzienniku Ustaw, pomoc dla przedsiębiorców zaczęłaby obowiązywać już od 31 marca. Może to też nastąpić od 1 kwietnia, tak jak pierwotnie planował rząd.