Tomczyk: Dymisja marszałka Kuchcińskiego sprawy nie kończy

- Domagamy się absolutnie, żeby Marek Kuchciński nie startował do Sejmu - oświadczył poseł PO Cezary Tomczyk po tym, jak marszałek Sejmu zapowiedział swą dymisję.

- Informuję, że w dniu jutrzejszym (9 sierpnia - red.) zamierzam złożyć rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, którą powierzono mi 12 listopada 2015 r. Chciałbym przy tym wyraźnie powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa - oświadczył Marek Kuchciński (PiS). Podkreślił, że "wywołująca kontrowersje" liczba lotów rządowymi samolotami, które odbył jako marszałek, była podyktowana "dużą liczbą spotkań z mieszkańcami", jakie odbywał podczas pracy. - Dymisja marszałka Kuchcińskiego nie kończy tej sprawy. Tak naprawdę jesteśmy w przededniu jej prawdziwego otwarcia - powiedział na konferencji prasowej w Sejmie poseł PO Cezary Tomczyk, odnosząc się do lotów marszałka. - Doszło w tej sprawie do złamania prawa i to kilka razy - oświadczył. Poniżej dalsza część artykułu

Tomczyk mówił, że w Polsce instrukcja HEAD jest obowiązującym prawem, i "została złamana wielokrotnie tylko w przypadku marszałka Kuchcińskiego". - Nie wiemy, jaka jest skala, jeżeli chodzi o innych polityków - dodał poseł PO. - Pytamy zatem, gdzie dymisja marszałka (Senatu Stanisława - red.) Karczewskiego, który najpierw zaprzeczał, że nie latał z rodziną, a potem okazało się, że z rodziną, i to w dodatku całą. Gdzie jest dymisja pana posła (Stanisława - red.) Piotrowicza, który, inaczej niż 36 milionów Polaków, mógł zabrać się samolotem z marszałkiem Kuchcińskim - mówił Tomczyk. Cezary Tomczyk powiedział też, że prawo złamała Kancelaria Sejmu, kiedy okłamała "opinię publiczną, dziennikarzy, posłów, obywateli" w sprawie lotów marszałka Kuchcińskiego. Poseł Platformy mówił, że Marek Kuchciński pozostaje "jedynką" wyborczą swej formacji na Podkarpaciu. - Domagamy się absolutnie, żeby z tego miejsca zrezygnował, żeby nie startował do Sejmu. W obliczu tak ciężkich oskarżeń, które już padały, w obliczu dymisji marszałka Sejmu nie wyobrażamy sobie, żeby Marek Kuchciński mógł stać na czele listy do Sejmu z okręgu podkarpackiego - oświadczył. Tomczyk mówił, że w PiS obowiązuje reguła: "wykorzystywać władzę w państwie, wykorzystywać limuzyny, samoloty, pieniądze, które płyną ze spółek Skarbu Państwa jakby to była własność tych ludzi". - To nie jest własność PiS-u. Państwo należy do obywateli. Obywatele muszą mieć kontrolę nad swoim państwem, muszą mieć pełny wgląd w dokumentację. Nie mogą być oszukiwani przez rzeczników prasowych - zaznaczył. - Przecież to jest jakieś absolutne zaprzeczenie istoty bycia w polityce, bycia rzecznikiem prasowym, w tym przypadku Sejmu - dodał. Tomczyk domagał się, aby wróciły do Skarbu Państwa "wszystkie kwoty, które były wydatkowane na loty, w przypadku pana Piotrowicza, w przypadku pana Kuchcińskiego, czyli tego dodatkowego lotu do Rzeszowa, w przypadku pana Karczewskiego, jeśli również tam były loty nieuprawnione". - I nie na wybrany cel - zastrzegł. - Te pieniądze mają wrócić do budżetu państwa, bo z budżetu państwa zniknęły. I zniknęły w ramach oszustwa - oświadczył poseł PO.