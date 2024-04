Dlaczego Donald Tusk zdecydował się na takie rozwiązanie?

Rozumiem, że głównym kryterium wyboru tych, a nie innych osób, była ich wysoka rozpoznawalność. Być może część wyborców pomyśli: „dlaczego oni startują, skoro mają takie stanowiska?", ale też przyciągnie to do urn tych wyborców, którzy na liście będą szukać rozpoznawalnych nazwisk. To są rozpoznawalne nazwiska, choć niekoniecznie popularne.

Na listach uderza mnie też to, że nie ma tu osób, które się sprawdziły w polityce europejskiej.

Exposé ministra Radosława Sikorskiego o polityce zagranicznej to start kampanii do PE?

Myślę, że jest to próba pokazania tego europejskiego i międzynarodowego wymiaru także tych wyborów. Jeżeli to jest otwarcie kampanii, to pozostaje mi się cieszyć, bo mam wrażenie, że od czasu wyborów i utworzenia rządu koalicji 15 października kwestie polityki zagranicznej w debacie w Polsce nie wybrzmiewały wystarczająco głośno, dobitnie. Skupialiśmy się na kwestiach wewnętrznych, na kwestiach rozliczania PiS, realizacji obietnic wyborczych.