"Fakt": Posłowie PiS latali z Kuchcińskim. Jeden zabrał żonę

Na poniedziałkowej konferencji prasowej marszałek oświadczył, że "po dokładnej analizie wykonywanych lotów" okazało się, że bezpośrednio po jego jednym locie z Warszawy do Rzeszowa, z Rzeszowa do Warszawy rządowym samolotem poleciała jego żona. Zapewnił, że stało się tak "za zgodą dowódcy załogi oraz jego przełożonego". - Podkreślam, nie był to lot zamawiany specjalnie w tym celu, gdyż po tym, jak opuściłem pokład samolotu w Rzeszowie, samolot zgodnie z planem musiał wrócić do Warszawy. Lot ten nie posiadał także statusu HEAD - oświadczył Kuchciński. Jednak we wtorek TVN24 ujawnił, że nazwisko żony marszałka pojawia się w korekcie zapotrzebowania, którą wysłano dzień wcześniej.

Przeczytaj: Nowe dokumenty. Dodatkowy lot żony marszałka Marka Kuchcińskiego