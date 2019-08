Sejm opublikował listę służbowych lotów marszałka Kuchcińskiego

"Wykaz krajowych podróży służbowych drogą powietrzną Marszałka Sejmu w czasie VIII kadencji" - dostępny jest pod tym adresem.

Z zestawienia wynika, że marszałek Sejmu wykonał 85 służbowych podróży. Zdecydowana większość połączeń odbyła się na linii Warszawa - Rzeszów.

Kilka dni temu stacja TVN24 informowała, że od marca 2018 r. do połowy lipca 2019 r. Kancelaria Sejmu zamówiła 109 lotów. Mowa była również o "nagłej sytuacji" w przypadku lotu 31 stycznia 2019 roku. W opublikowanym zestawieniu nie uwzględniono tego lotu.



Dziś Marek Kuchciński zabrał głos w sprawie swoich przelotów. Przyznał m.in., że rządowym samolotem jako jedyny pasażer leciała do Warszawy jego żona. O tym, że o takich sytuacjach mówią świadkowie, napisaliśmy w ubiegłym tygodniu, ale rzecznik Marka Kuchcińskiego te informacje dementował. Teraz marszałek przyznał się do jednego takiego lotu.

Kilka godzin po konferencji prasowej Kuchciński był gościem w TVP Info, gdzie przekonywał, że "sprawnie" wykonuje swoje obowiązki i za ów "sprawność" jest teraz atakowany. - Po raz pierwszy mamy do czynienia z tym, że obóz rządzący konsekwentnie realizuje swoje obietnice - być może stąd atak - przekonywał.