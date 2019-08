Kuchciński odchodzi ze stanowiska marszałka. Kaczyński: Nie złamał prawa

- Informuję, że w dniu jutrzejszym zamierzam złożyć rezygnację z funkcji marszałka Sejmu - oświadczył Marek Kuchciński. Dodał, że podczas swej działalności nie złamał prawa. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział szybkie przygotowanie ustawy, która ureguluje zasady korzystania z transportu powietrznego przez najważniejsze osoby w państwie. Przypomniał także loty do Gdańska Donalda Tuska z czasów, gdy ówczesny szef PO był premierem.

Swoją decyzję marszałek Sejmu Marek Kuchciński ogłosił na krótkiej konferencji prasowej, podczas której wystąpił także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Informuję, że w dniu jutrzejszym (9 sierpnia - red.) zamierzam złożyć rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, którą powierzono mi 12 listopada 2015 r. Chciałbym przy tym wyraźnie powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa - oświadczył Kuchciński, który odczytał tekst wystąpienia. Poniżej dalsza część artykułu

- Także liczba lotów, wywołująca kontrowersje, była podyktowana dużą liczbą spotkań z mieszkańcami często małych miejscowości, jakie odbywałem podczas swojej pracy. Przyjąłem bowiem model pracy marszałka, który działa nie tylko w Sejmie i w Warszawie, ale pracuje także w kraju i za granicą - tłumaczył marszałek. - Ponieważ jednak opinia publiczna negatywnie ocenia moje postępowanie, uznałem, że nie będę mógł dłużej pełnić tej funkcji - zakończył Kuchciński.

Kaczyński: Marszałek nie złamał prawa Po wystąpieniu Kuchcińskiego, na konferencji odtworzono wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z 2011 r., odnoszącą się do lotów ówczesnego premiera i szefa PO Donalda Tuska do Gdańska. - Jeśli chodzi o latanie samolotem, no cóż, premier ma takie prawo. To jest prawo premiera. Każdy ma prawo być w swoim domu. Nie można przyjąć, że każdy, kto jest premierem, musi mieszkać w Warszawie. Ja bym z tego sprawy nie robił - mówił wówczas prezes PiS. W czwartek Kaczyński powiedział, że podtrzymuje stanowisko sprzed 8 lat. - Pan marszałek nie złamał prawa, pan marszałek nie złamał też istniejących w tej dziedzinie obyczajów, i to chcę bardzo mocno podkreślić - oświadczył prezes PiS.

- No ale skoro państwo najwyraźniej mają inne zdanie i przynajmniej bardzo poważna część opinii publicznej ma inne zdanie, to w związku z tym mogę powiedzieć, iż decyzja pana marszałka jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem "słuchać Polaków, służyć Polsce" - dodał Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że skoro jego formacja wymaga wysokich standardów życia publicznego i je buduje, to ze sprawy lotów "muszą być wyciągane wnioski". - Przede wszystkim trzeba słuchać opinii publicznej - podkreślił.

Kaczyński: 281 lotów Tuska - No, ale jeśli trzeba słuchać opinii publicznej, to reguły muszą być takie same dla wszystkich. Pan Donald Tusk odbył w ciągu 6 lat i 10 miesięcy urzędowania jako Prezes Rady Ministrów 281 lotów do Gdańska - oświadczył Jarosław Kaczyński dodając, że oczekuje zainteresowania się dziennikarzy tą sprawą.

Prezes PiS mówił też, że Donald Tusk jako premier odbył "szereg podróży do krajów egzotycznych, atrakcyjnych turystycznie" i robił to w towarzystwie żony. Zdaniem Kaczyńskiego, co do sensu politycznego tamtych wyjazdów "można było mieć pewne wątpliwości". - W związku z zasadą obiektywizmu, którą - jak sądzę - wszyscy dziennikarze powinni przyjmować, trzeba się tym bardzo poważnie zająć. My zresztą też będziemy się tym zajmowali - oświadczył.