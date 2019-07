Marszałek Kuchciński latał rządowym samolotem z rodziną. CIS: Służbowo

Sześć lotów od stycznia do lipca

"Nie wiadomo, czy rodzina Kuchcińskiego zapłaciła za te loty" - poinformowała stacja dodając, że Kancelaria Sejmu nie odpowiedziała na jej pytania w tej sprawie.

Chodzi o sześć lotów w okresie od stycznia do lipca tego roku: trzy z Warszawy do Rzeszowa, dwa z Rzeszowa do Warszawy oraz jeden z Warszawy do Krakowa.

Według Radia Zet, w lotach marszałkowi Kuchcińskiemu towarzyszyli najbliżsi "w różnym składzie" - albo żona, albo córka, albo synowie.

Dwa z sześciu lotów marszałek odbył na pokładzie najnowszego rządowego samolotu Gulfstream G550.