Zmiana traktatów UE. Po słowach Sikorskiego Kaczyński ostrzega przed utratą przez Polskę suwerenności

- Rząd i stronnictwo, do którego należę, jest w tej kwestii otwarte na argumenty. Niech nikt nie śmie odmawiać patriotyzmu zwolennikom poglądu, że jeśli Unia ma liczyć ponad 30 członków i stawać się mocarstwem, to musi sprawniej podejmować decyzje - dodał.

Zmiana traktatów UE. Jarosław Kaczyński komentuje

- Dobrze się stało, że pan Sikorski odwołał się do Traktatu Nicejskiego, bo ten sam argument sprawnego zarządzania był wysuwany wtedy, gdy ten traktat zmieniano na Lizboński i gdy pozycja takich państw jak Polska na tej zmianie bardzo traciła - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując na konferencji prasowej słowa szefa MSZ.

Teraz ten sam argument, merytorycznie nieuzasadniony, jest używany, żeby wycofać się z tego, co mówił m.in. premier Donald Tusk - przekonywał były szef rządu. Kaczyński zaznaczył, iż według Tuska, sprawa zmiany traktatów UE nie istnieje i był to tylko straszak opozycji.

- Dzisiaj wiemy, że ta sprawa istnieje - ocenił prezes PiS dodając, że rzecz jest fundamentalna. - Projekt tych zmian oznacza, że Polska właściwie we wszystkich ważnych sprawach traci suwerenność - oświadczył, wspominając w tym kontekście m.in. o obronie granic, polityce obronnej, zagranicznej i podatkowej. - To już by wystarczyło, żeby nasze państwo de facto przestało być państwem, żeby to był teren zamieszkiwania Polaków, ale rządzony głównie z zewnątrz - dodał.