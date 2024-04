Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 792 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Rosja zawetowała rezolucję RB ONZ zakazującą umieszczania broni atomowej w przestrzeni kosmicznej.

Parlament Europejski, uznając wybór Putina na prezydenta Rosji za nielegalny, przyjął rezolucję, która wzywa państwa członkowskie UE i społeczność międzynarodową, aby nie uznawały wyniku wyborów prezydenckich w Rosji za zgodny z prawem.

„Ponieważ odbyła się na nielegalnie okupowanych terytoriach Ukrainy, a nawet w Rosji, nie była ani wolna, ani uczciwa, nie spełniała podstawowych międzynarodowych standardów wyborczych, a tym samym nie miała legitymacji demokratycznej” – czytamy w rezolucji.

Parlament Europejski: Wybory prezydenckie w Rosji w warunkach represji

W rezolucji podkreślono, że „tzw. wybory prezydenckie odbyły się w poważnie ograniczonym środowisku systemowych i poważnych represji oraz podczas nielegalnej wojny agresywnej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie”.

„Parlament Europejski wzywa do ograniczenia stosunków z Putinem do spraw niezbędnych dla pokoju w regionie, a także celów humanitarnych i praw człowieka, na przykład wymiany więźniów, powrotu deportowanych dzieci na Ukrainę czy wzywania do uwolnienia więźniów politycznych" - brzmi fragment rezolucji.