Czy możliwość posługiwania się znakiem towarowym to przychód? - interpretacja podatkowa

Spółka z o.o., będąca wspólnikiem spółki osobowej, nie uzyska przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z możliwością posługiwania się znakiem towarowym, będącym współwłasnością tej drugiej.

Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9 października 2018 r. (0114-KDIP2-2.4010.339.2018.2.SO).

Organ podkreślił, że spółka będzie wprawdzie korzystała ze znaku towarowego w części, w której nie będzie jej własnością, ale na takich samych zasadach będą mogli z niego korzystać pozostali współwłaściciele. Ze stosownego regulaminu wynikało, że wszyscy wspólnicy mogą użytkować znak towarowy na takich samych zasadach, na określonych polach eksploatacji, jednak z uwzględnieniem tego, że używanie go przez jednego ze współwłaścicieli nie może zakłócać możliwości eksploatowania go przez pozostałych.

Wnioskodawca wskazał, że spółka osobowa nabędzie w drodze umowy sprzedaży część prawa ochronnego do znaku towarowego (udział w prawie). Właścicielami przedmiotowego prawa będzie kilka podmiotów, które określą w regulaminie zasady korzystania z niego przez poszczególnych współwłaścicieli.

Wnioskodawca, będący jednym ze wspólników spółki osobowej, zadał pytanie, czy po jego stronie powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci używania przez spółkę osobową znaku towarowego (w części, w której spółka osobowa nie będzie właścicielem tego prawa). Jego zdaniem, w odniesieniu do udziału w znaku towarowym utrudnione jest określenie zakresu, w jakim każdy ze współwłaścicieli miałby prawo do jego używania. Natomiast w myśl przepisów kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może używać rzeczy i praw w takim zakresie, w jakim nie uniemożliwia to korzystania z tej rzeczy lub prawa innym współwłaścicielom. Tym samym, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do używania znaku towarowego w dowolnym zakresie, chyba że ograniczałoby to możliwość korzystania z niego przez innych współwłaścicieli. W konsekwencji, wnioskodawca uznał, że okoliczność korzystania ze znaku towarowego przez spółkę osobową w części, w której spółka ta nie będzie właścicielem tego prawa, nie będzie powodować powstania po jego stronie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podzielił stanowisko zaprezentowane przez wnioskodawcę.

Komentarz eksperta

Agnieszka Brzóstewicz, konsultantka w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Problematyka rozpoznawania przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń w podatkach dochodowych budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów zalicza się wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (...).

Przepisy ustaw podatkowych nie przewidują legalnej definicji pojęcia „nieodpłatne świadczenie". Niemniej jednak termin ten jest przedmiotem licznych orzeczeń sądów administracyjnych, począwszy od uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 listopada 2002 r. (FPS 9/02). W uchwale tej sąd uznał, że pojęcie „nieodpłatne świadczenie" obejmuje nie tylko świadczenie w cywilistycznym znaczeniu (działanie lub zaniechanie na rzecz innej strony; art. 353 kodeksu cywilnego), ale w jego zakres wchodzą także wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Stanowisko to zostało potwierdzone w kolejnych orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego, m.in. w wyroku z 16 października 2006 r. (II FPS 1/06) czy wyroku z 2 lutego 2018 r. (II FSK 142/16).

Zgadzając się ze stanowiskiem, jakie zajął wnioskodawca, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego organ wywiódł, że każdy ze współwłaścicieli może jednocześnie całą rzecz posiadać, a także z całej rzeczy korzystać. Spółka osobowa będzie co prawda korzystała ze znaku towarowego w części, w której nie będzie właścicielem tego prawa, ale na takich samych zasadach będą mogli z niego korzystać pozostali współwłaściciele.

Z istoty współwłasności wynika uprawnienie każdego ze współwłaścicieli do korzystania z całej rzeczy wspólnej, niezależnie od wielkości posiadanego udziału. Współwłaścicielowi nie przysługuje zatem prawo do określonej części rzeczy wspólnej, lecz prawo do posiadania całej rzeczy (por. uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 marca 2013 r., III CZP 88/12). Tym samym, spółka osobowa, nabywając udział w prawie ochronnym, będzie uprawniona do korzystania z niego w całości.

W konsekwencji, mając na uwadze charakter prawny współwłasności oraz fakt, że nabycie udziału w znaku towarowym przez spółkę osobową nastąpi za wynagrodzeniem, organ podatkowy słusznie przyjął, że w wyniku korzystania przez spółkę osobową ze znaku towarowego w części, w której spółka nie jest właścicielem tego prawa, nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu nieodpłatnego świadczenia.