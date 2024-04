Pablo Escobar jako znak towarowy? Jest wyrok unijnego sądu

Sprawa dotyczyła spółki Escobar Inc., z siedzibą w Puerto Rico (Stany Zjednoczone), która we wrześniu 2021 roku wystąpiła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o rejestrację oznaczenia słownego Pablo Escobar jako unijnego znaku towarowego dla szerokiej gamy towarów i usług.

Kim był Pablo Escobar

Przypomnijmy, iż Pablo Escobar był szefem kolumbijskiej mafii kokainowej. Jednym z najbogatszych (jego majątek szacowano na 5 miliardów dolarów) i najbardziej poszukiwanych przestępców na świecie. Jak pisała na łamach "Rzeczpospolitej" Małgorzata Piwowar zyskał złą sławę bezlitosnego terrorysty: zlecał zamachy bombowe nawet na szkoły i centra handlowe. Na jego rozkaz zgładzono około 10 tysięcy ludzi. Setki razy wymykał się organom ścigania, bo w ukrywaniu się pomagali mu niemal wszyscy Kolumbijczycy – jedni ze strachu, inni z podziwu. Potrafił być wspaniałomyślny – budował stadiony piłkarskie, osiedla mieszkalne i rozdawał pieniądze. 2 grudnia 1993 r. Pablo Escobar zginął na dachu domu, który przez ostatnie kilka tygodni życia był jego kryjówką w Medellin.

Sąd: więcej skojarzeń ze zbrodniami, niż dobrymi uczynkami

EUIPO uznało, że taki znak towarowy byłby sprzeczny z porządkiem publicznym i z dobrymi obyczajami, dlatego odmówiło jego rejestracji. Uzasadnienie swojej decyzji urzędnicy oparli na sposobie postrzegania właściwym dla odbiorców hiszpańskich, ponieważ ze względu na powiązania między Hiszpanią a Kolumbią odbiorcy ci najlepiej znają historię Pabla Escobara.

Spółka zaskarżyła tę odmowę do Sądu Unii Europejskiej, ale ten przyznał rację urzędnikom EUIPO.



Zdaniem Sądu EUIPO mogło oprzeć się w swojej ocenie na sposobie postrzegania racjonalnych Hiszpanów, cechujących się przeciętnym progiem wrażliwości i tolerancji oraz kierujących się niepodzielnymi i powszechnymi wartościami, na których opiera się Unia Europejska (godność ludzka, wolność, równość i solidarność, a także zasady demokracji i państwa prawnego oraz prawo do życia i integralności fizycznej). Jak wyjaśniono, osoby te kojarzą imię i nazwisko Pabla Escobara w większym stopniu z handlem narkotykami i z narkoterroryzmem, a także z wynikającymi z nich zbrodniami i cierpieniem, aniżeli z jego ewentualnymi dobrymi uczynkami na rzecz ubogich w Kolumbii. - Taki znak towarowy będzie zatem postrzegany jako sprzeczny z wartościami i podstawowymi normami moralnymi wyznawanymi przez przeważającą część społeczeństwa hiszpańskiego" - podsumował sąd.