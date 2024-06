Budowanie najlepszych doświadczeń z klientami to nie puste slogany. To konkretne działania, które wymagają zrozumienia ich potrzeb, a żeby je poznać, trzeba najpierw wsłuchać się w głos konsumentów i zebrać ich opinie. Czasem niełatwo sprostać ich różnorodnym wymaganiom, ale T-Mobile Polska wie, jak to robić i konsekwentnie realizuje swoje założenia. A klienci to doceniają, bo marka jest dla nich zaufanym partnerem w codziennym życiu i łączy ich z całym ich światem.