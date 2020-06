Strata przedawnia się po pięciu latach - interpretacja podatkowa ws. przechowywania dokumentów księgowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że spółka jest zobowiązana przechowywać dokumenty księgowe za lata podatkowe, w których wykazała stratę podatkową, do upływu okresu przedawnienia przewidzianego w art. 70 § 1 ordynacji podatkowej. To oznacza, że musi je zachować przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostanie wykazana strata. Chodzi o rok, w którym złożona zostanie deklaracja podatkowa za rok poprzedni.

Przedstawmy to na przykładzie spółki, która zakończy 2020 r. stratą i wykaże ją w deklaracji PIT lub CIT składanej w 2021 r. Termin przedawnienia liczy się w tym przypadku od końca 2021 r. To oznacza, że spółka musi przechowywać dokumenty do końca 2026 r. Natomiast samą stratę może odjąć od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat, od 2021 r. do 2025 r. Nie wpłynie to na przedłużenie okresu przedawnienia.

Takie samo stanowisko skarbówka zajęła w interpretacji z listopada 2019 r. (nr 0111-KDIB1-3.4017.9.2019.2.APO) . „Spółka jest zobowiązana do przechowywania dokumentów przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowe go, w którym została wykazana strata" – czytamy w interpretacji.

Interpretacja potwierdza, że organy podatkowe stosują się do uchwały NSA, zgodnie z którą niedopuszczalne jest wydłużanie okresu przedawnienia poprzez rozszerzającą interpretację przepisów. Oznacza to, że pięcioletni termin przedawnienia liczy się od końca roku, w którym podatnik wykaże stratę w deklaracji składanej za rok poprzedni. Ten, kto odnotuje stratę za 2020 r. i wykaże ją w deklaracji składanej w 2021 r., musi zatem przechowywać dokumenty do końca 2026 r. Należy zaznaczyć, iż jeszcze do niedawna organy podatkowe prezentowały stanowisko, iż dokumentację należy przechowywać do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynikającego z zeznania rocznego, w którym strata była odliczana. Przedsiębiorcy powinni także pamiętać, że straty poniesione w 2020 r. będą mogli odliczyć również jednorazowo, ale tylko do 5 mln zł.