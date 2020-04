Koronawirus: więcej czasu na udokumentowanie ulgi na badania i rozwój

W tym roku jest więcej czasu, by udokumentować wykorzystanie ulgi na badania i rozwój za ubiegły rok.

Zamieszanie spowodowane epidemią koronawirusa spowodowało, że termin rocznego zeznania PIT i CIT został odsunięty do końca maja. Daje to więcej czasu na zebranie wszystkich niezbędnych danych, a także na spokojne zastanowienie się, czy dana firma wykorzystała wszystkie możliwości, jakie dają przepisy o ulgach. To ważne zwłaszcza dla tych, które już dziś mają kłopoty z płynnością finansową lub przygotowują się na kryzys. Poniżej dalsza część artykułu

Kosmiczne technologie niekonieczne Jedną z takich korzyści jest ulga na badania i rozwój (B+R). Eksperci przekonują, że aby skorzystać z niej w rozliczeniu za ubiegły rok, wcale nie trzeba posiadać w swojej firmie specjalnego działu w rodzaju ośrodka badawczo-rozwojowego ani też opracowywania supernowoczesnych technologii. Jak zapewnia Anna Turska, doradca podatkowy i partner w kancelarii Ożóg Tomczykowski, w wielu przypadkach wymaga to głównie udokumentowania i pogrupowania pewnych poniesionych już wydatków. Ustawy o PIT i CIT wymagają bowiem wykazania wydatków na B+R w ewidencji rachunkowej firmy. – W większości firm wydatki np. na automatyzację produkcji są przecież dokumentowane, choćby dla wewnętrznych celów zarządczych. Nie trzeba więc tej dokumentacji tworzyć od zera – zauważa Anna Turska.

Gdy przyjrzeć się przepisom, to rzeczywiście ustawy o podatkach dochodowych definiują działalność badawczo-rozwojową dość szeroko. To „badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań". W katalogu wydatków uznawanych za koszty wymieniono m.in. nabycie materiałów i surowców służących bezpośrednio działalności B+R, a także koszty wykorzystywanych w tym celu ekspertyz, usług doradczych lub innych usług równorzędnych czy też wyników badań wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej. Oczywiście do takich kosztów zalicza się też wynagrodzenie osób pracujących przy opracowywaniu i wdrażaniu innowacji.

Jest to jednak katalog otwarty. Praktyka pokazuje, że dotychczas władze skarbowe akceptowały bardzo różne innowacje. Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach dotyczących ulgi B+R stwierdziło, że nie trzeba tu korzystać z instytutów naukowych ani opracowywać kosmicznych technologii. „Wystarczające jest działanie twórcze na skalę przedsiębiorstwa, tzn. przedsiębiorca w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi, nawet jeżeli podobne rozwiązanie zostało już opracowane przez inny podmiot" – czytamy w dokumencie MF.

Czas porządków się opłaci Anna Turska zachęca do analizy wydawanych przez władze skarbowe interpretacji indywidualnych dotyczących zakresu ulgi B+R.

– Pojawiają się tam różne pomysły, np. piekarnia, która opracowała na swoje potrzeby nową recepturę pozwalającą na otrzymanie odpowiedniego ciasta o określonych właściwościach, z użyciem wyłącznie naturalnych składników pochodzących od polskich rolników – relacjonuje ekspertka, zaznaczając, że w tym przypadku władze skarbowe zaakceptowały ulgę służącą innowacjom. A przecież owa piekarnia w pewnym sensie nawiązała do wzorców wypieku chleba stosowanych na wsiach – paradoksalnie – przed kilkoma dekadami.

Dla firm, które w momencie inwestowania, np. w modernizację produkcji, nie myślały o skorzystaniu z ulgi B+R, uporządkowanie dokumentacji i wykazanie tych kosztów może być czasochłonne.

– Warto się jednak nad tym zastanowić, bo w obecnym trudnym dla wielu firm czasie każda ulga podatkowa może mieć znaczenie – sugeruje Anna Turska.