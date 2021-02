Estoński CIT, Slim VAT: fiskus musi tłumaczyć, na czym polegają ułatwienia dla biznesu

Najnowszy przykład to obowiązujący od 1 stycznia br. SLIM VAT, którego sztandarowym rozwiązaniem są przepisy o korektach. – Uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń – reklamuje je Ministerstwo Finansów. Co na to firmy?

– Wszyscy klienci bardzo negatywnie wypowiadają się o tych uproszczeniach i to w tzw. żołnierskich słowach – mówi Michał Piotrowski, doradca podatkowy, partner zarządzający w TPM Tax. Tłumaczy, że do tej pory stosowano potwierdzenia odbioru faktur korygujących, przysłowiowe żółte karteczki. Teraz korekta ma się opierać na tajemniczych uzgodnieniach między kontrahentami. Firmy różnie to interpretują, nie wiadomo, jak sprawę oceni skarbówka. Są wątpliwości co do terminów korekty, zarówno u sprzedawcy, jak i nabywcy.