Skąd się ona wzięła?

Przyczyną wyłudzeń VAT jest przede wszystkim zniesienie kontroli celnych na granicach (przez co nie można weryfikować przepływu towarów), a także przyjęcie, że do transakcji między firmami z różnych państw członkowskich stosuje się stawkę 0 proc. To doprowadziło do powstania tzw. karuzeli, czyli łańcuchów transakcji, w których wielokrotnie obraca się tym samym towarem. Po wejściu do UE stały się one bardzo „popularne” również w Polsce.

Na przykład?

Wariantów było dużo, ale podam jeden z prostszych. Nieuczciwy przedsiębiorca sprowadzał towar z Niemiec do Polski. Nie płacił VAT (bo to wewnątrzwspólnotowe nabycie, tzw. WNT). Sprzedawał towar w Polsce, teoretycznie z 23-proc. podatkiem. Następnie znikał, nie odprowadzając podatku do urzędu. Nabywca odliczał VAT, potem towar jeszcze krążył między różnymi firmami, na koniec trafiał bez podatku (wewnątrzwspólnotowa dostawa, tzw. WDT) do Niemiec. I cały cykl można było powtórzyć. W tym mechanizmie „zyskiem” był podatek, którego jeden podmiot nie zapłacił do budżetu państwa, a drugi przy wywozie do Niemiec odzyskał go od skarbówki. Fiskus zwracał podatek, który nigdy nie został zapłacony. Często też towar w ogóle nie przyjeżdżał do Polski, a obrót był fikcyjny.

Mówi pan w czasie przeszłym, czy karuzele już się nie kręcą?

Apogeum wyłudzeń to lata 2011–2013. Potem władza zabrała się porządniej za uszczelnianie.