Czytaj więcej ABC Firmy Pozwy za "zielone kłamstwa". Firmy nie mogą już uprawiać ekościemy Prawna definicja greenwashingu nie istnieje. Z bogatego orzecznictwa wynika jednak, że to jest nieuzasadnione przedstawianie produktu, usługi lub samego przedsiębiorcy jako wywołującego pozytywny lub neutralny wpływ na środowisko - mówi adwokat Joanna Affre.

Od niedawna w sklepach przy okazji wyprzedaży czy innych form obniżek cen towarów można zauważyć adnotacje o tym, że jest to najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni. Sklepy same sobie tego nie wymyśliły – to wymóg dyrektywy zwanej Omnibus (2019/2161), implementowanej w Polsce od 1 stycznia 2023 r. Zapobiega ona nie tylko pozornym obniżkom cen, ale też ogólnie rozpowszechnianiu fałszywych informacji o produktach. Na przykład, jeśli sprzedawca towaru czy usługi publikuje w internecie opinie klientów o tym, co sprzedaje – powinien zadbać o to, by były to opinie osób, które rzeczywiście były jego klientami. Dyrektywa ta ma zwalczać tzw. fabryki lajków czy przekupywanie influencerów.

Bez dyskryminacji w pracy

Na wejście w życie czeka też wiele unijnych przepisów dotyczących prawa pracy. Jedna z dyrektyw (2023/970) spowoduje prawdziwą rewolucję w płacach, bo zapewni ich jawność. Polska i inne kraje UE powinny ją wdrożyć do czerwca 2026 roku. Zapewnia ona jawność informacji dotyczących stawek wynagrodzeń na danych stanowiskach i otwarte informowanie pracowników o poziomach płac. Ma to zlikwidować dyskryminację płacową stosowaną dziś m.in. ze względu na płeć.

Trwają jeszcze prace nad tzw. dyrektywą o pracy platformowej. Chodzi o takie zajęcia, w których wykorzystuje się platformy internetowe, by dotrzeć do innych organizacji lub osób w celu rozwiązania konkretnych problemów lub wykonania konkretnych usług w zamian za opłatę. Najczęściej chodzi tu o usługi taksówkarskie, dowóz posiłków, wprowadzanie danych, tłumaczenia itd. Dziś najczęściej takie osoby pracują w formie samozatrudnienia, a dyrektywa ma sprawić, by traktowano je jak pracowników, ze wszystkimi gwarancjami urlopu, wynagrodzenia chorobowego itd. Dyrektywa ma zostać uchwalona w 2024 roku, a w ciągu kolejnych dwóch lat państwa członkowskie powinny ją wdrożyć do swoich systemów prawnych.

Gdy tylko Polska wdroży europejskie przepisy o sygnalistach, to osoby informujące właściwe organy o naruszeniach prawa będą podlegały ochronie. Gdy zatem pracownik jakiegoś urzędu wykryje i zgłosi korupcję w przetargu ogłaszanym przez ten urząd – nie będzie można się na nim zemścić poprzez wyrzucenie z pracy. Niestety, na razie Polska ma potężny, przeszło dwuletni poślizg we wdrażaniu dyrektywy o sygnalistach (2019/1937). Rząd jednak pracuje już nad stosownymi polskimi przepisami.