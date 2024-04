Fiskus najpierw zgodził się na takie rozumienie przepisów, ale potem się z tego wycofał. W zmienionej interpretacji stwierdził, że jednorazową transakcją spornym przypadku jest umowa o współpracy, a nie poszczególne wynagrodzenia wypłacane na podstawie faktury VAT. Poszczególne płatności będące wynagrodzeniem z tytułu dostaw towarów należy przyporządkować zatem do jednej transakcji, czyli do jednej i tej samej umowy o współpracy.

Spółka na taką modyfikację zgodzić się nie chciała. Zaskarżyła ją, ale przegrała. Najpierw rację fiskusowi przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Przypomniał, że zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania interpretacji, podatnicy nie mieli prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej — obecnie jest to art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców - dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W myśl zaś tego przepisu dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą miało następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy chodziło o innego przedsiębiorcę, a jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. zł - analogiczna regulacja wynika z obowiązującego art. 19 prawa przedsiębiorców.

Odwołując się do orzecznictwa WSA uznał, że jednorazową transakcją w spornym przypadku jest umowa o współpracy, a nie poszczególne zamówienia składane na jej podstawie. I rację ma fiskus, że jedna transakcja może obejmować transfery pieniężne dokonane nawet w ciągu kilku lat, np. gdy umowa ma być realizowana etapami. Jednorazowa wartość transakcji oznacza zaś ogólną wartość zobowiązań wynikającą z jednej umowy, a przymiot "jednorazowości" nie odnosi się do poszczególnych płatności.

Jak podkreślił WSA sporny limit nie jest "odnawialny" w ramach jednej umowy. Odnosi się on do całej umowy, a nie do poszczególnych zamówień, które mogą być ustalane przez strony w dowolny sposób. W przeciwnym razie istniałaby możliwość "sztucznego" dzielenia transakcji, co niweczyłoby cel przepisu. Dlatego jak tłumaczył sąd, gdy z dniem dokonania pierwszej płatności strony wiedzą, że suma płatności za minimalny okres trwania umowy przekroczy limit – to od początku warunkiem prawa do kosztów jest dokonywanie płatności za pośrednictwem rachunku.

Płatność gotówką powyżej 15 tys. złotych bez kosztów

Do podobnych wniosków doszedł też NSA. Jego zdaniem wykładnia forsowana przez spółkę o możliwości traktowania każdej faktury jako osobnej dostawy, pomimo zawarcia umowy ramowej, powodowałaby, że sporny przepis byłby martwy. Tymczasem w języku prawnym transakcja jest rozumiana jako umowa o dostawę. W konsekwencji, skoro strony ramowej umowy o współpracę ustaliły jej warunki m.in. co do ceny, rabatów, reklamacji, to faktury odnosiły się tylko do danej ilości towaru.