Teresa Siudem: Przetrwać kryzys, uratować firmę, czyli o biznesie w pandemii

Po raz kolejny w tym roku, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się Covid-19, rząd nakazał przedsiębiorcom z określonych branż ograniczenie lub wstrzymanie działalności. Część z nich musiała zamknąć swoje firmy, inni zaś przeorganizować pracę – przenosząc pracowników z biur do ich domów. Na pracodawców nakładane są też dodatkowe obowiązki związane z zachowaniem bezpieczeństwa, które przekładają się przecież na koszty.

Jak dalej działać? Co zrobić by przetrwać? Jakie środki pomocowe zaproponuje rząd i kiedy będzie można na nie liczyć? – to dylematy zarówno małych, jak i dużych firm.