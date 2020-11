Koronawirus: przedsiębiorcy z branż dotkniętych restrykcjami czekają na pomoc

Restrykcje dotknęły m.in. branże: gastronomiczną, fitness, targową, estradową, filmową, rozrywkową i rekreacyjną – a od 7 listopada także m.in. sklepy (z wyjątkami) położone w galeriach handlowych. To już kolejne w tym roku ograniczenia (po wprowadzonych w marcu i kwietniu). Czy przedsiębiorcy zdołają zachować swoje firmy? By tak się stało, potrzebna jest pomoc państwa – i to jak najszybciej.

