Koronawirus: odliczenia podatkowe wyposażenia pracy wykonywanej w domu

Koszty poniesione przez pracodawcę na zapewnienie pracownikowi lub zleceniobiorcy wyposażenia potrzebnego do świadczenia pracy zdalnej mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych pracodawcy. Podobnie szczepionki przeciw grypie czy produkty lecznicze wzmacniające odporność.

W obliczu kolejnej fali epidemii, przedsiębiorcy mierzą się nie tylko z wyzwaniem ochrony zdrowia własnego i swoich pracowników, ale również z koniecznością dostosowania prowadzonej działalności gospodarczej do rzeczywistości ukształtowanej przez koronawirusa. Na przestrzeni ostatnich miesięcy, w wielu przedsiębiorstwach standardem staje się przejście, gdy jest to możliwe, na tzw. „home office" i wykonywanie pracy w trybie zdalnym, wprowadzanym w pełnym wymiarze czasowym lub też w formie rotacyjnej. Taki stan rzeczy wymaga jednak dostosowania przestrzeni domowej do możliwości świadczenia pracy. Pracodawcy mogą zapewnić pracownikom odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy (monitor, fotel, klawiatura, internet, telefon, itp.) lub oferować ekwiwalent pieniężny za wykorzystanie przez pracowników prywatnego sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej. Wobec tego powstaje pytanie, jakie skutki podatkowe wiążą się dla pracodawcy i pracownika ze świadczeniem pracy zdalnej?...

