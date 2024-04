Izrael prowadzi działania odwetowe w Strefie Gazy od 7 października, gdy doszło do niespodziewanego ataku Hamasu na enklawę. W ataku Hamasu na Izrael zginęło ok. 1 200 osób, a 253 zostały uprowadzone do Strefy Gazy, jako zakładnicy. W działaniach odwetowych Izraela zginęło jak dotąd ok. 34 tysięcy osób, ofiary to w większości kobiety i dzieci — podaje Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy.



Wojna Izraela z Hamasem: Strefa Gazy obrócona w gruzy

Izraelskie naloty i ofensywa lądowa izraelskiej armii w Strefie Gazy obróciła większość niewielkiej, gęsto zaludnionej enklawy w gruzy. W Strefie Gazy mieszka ok. 2,3 mln osób. Obecnie ok. 1,4 mln przebywa w rejonie Rafah, które ma być obiektem kolejnej izraelskiej ofensywy lądowej.



Pehr Lodhammar, przedstawiciel UNMAS (Służba ONZ ds. Likwidacji Min) powiedział na konferencji prasowej w Genewie, że po działaniach wojennych pozostaje w Strefie Gazy 37 mln ton gruzów.



100 ciężarówek będzie odgruzowywać Strefę Gazy przez 14 lat?

Jak dodał choć nie można dziś ustalić dokładnej liczby niewypałów w Strefie Gazy, szacuje się, że rozminowanie i odgruzowanie Strefy Gazy może zająć nawet 14 lat.