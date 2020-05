Jerzy Kowalski: Bez grzebania w portfelach

Napięcie koronawirusowe powoli będzie spadać – Słowenia już ogłosiła koniec epidemii. Innego wyjścia raczej nie ma. Powróci – wprawdzie nie od razu – to coś, co nazywamy normalnością. Jednak wiele na to wskazuje, że nadejdzie też czas rozrachunków i wystawiania sobie nawzajem faktur. Jakich znowu faktur - zapyta ktoś? Ano tych z kwotami odszkodowawczymi za poniesione przez przedsiębiorców straty na skutek decyzji różnych władz publicznych. Na marginesie wydaje się, że będzie to okres żniw dla wszystkich osób i podmiotów świadczących pomoc prawną. Z tego co słychać, niektórzy już ostrzą sobie pióra, by uzasadnić prawo do odszkodowania od skarbu państwa za coś co nazywane jest bezprawnym wywłaszczeniem bez odszkodowania. Tak np. oceniają niektórzy rozwiązanie umów najmu w galeriach handlowych.

