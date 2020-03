Wojciech Mann nie poprowadzi "W tonacji Trójki"

W Programie Trzecim Polskiego Radia Anna Gacek prowadziła programy "Aksamit", "Do południa" i - z Wojciechem Mannem - "W tonacji Trójki".

Polskie Radio poinformowało Onet, że Gacek nie została zwolniona, a jej odejście było konsekwencją wygaśnięcia umowy i odmówienia propozycji innej współpracy.

Anna Gacek zamieściła w mediach społecznościowych nagranie, w którym obok niej wystąpił Wojciech Mann.

- Przez ponad 10 lat mieliśmy zaszczyt i przyjemność spotykać się z państwem we wtorki w audycji "W tonacji Trójki" - powiedziała.

- Aż do niedawna, ponieważ ktoś, kto ma co prawda władzę, ale nie ma wyczucia i nie rozumie radia, zakazał Ani występów na antenie Programu Trzeciego - dodał Mann. Zadeklarował, że we wtorek nie poprowadzi audycji. - Postanowiliśmy poczekać, aż ktoś położy kres destrukcji Polskiego Radia - oświadczył.