Poznaliśmy najlepszych audytorów w Polsce. Ranking „Rzeczpospolitej”

– Otaczająca nas rzeczywistość gospodarcza podlega coraz szybszym zmianom. Tylko audytor z odpowiednim doświadczeniem wykorzystujący adekwatne narzędzia IT z odpowiednim wsparciem specjalistów jest w stanie sprostać wysokim oczekiwaniom odnośnie do jakości – mówi Jerzy Buzek, partner EY.

Z kolei w KPMG uwagę zwraca mocna baza kadrowa, wyrażająca się w dużej liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

– Prowadzimy wiele inicjatyw, które wspierają rekrutowanie najlepszych talentów – mówi Marek Gajdziński, partner i szef działu audytu w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Podmioty, które uwzględniliśmy w tegorocznym rankingu, zatrudniają w sumie 18,3 tys. osób, w tym 6,2 tys. w działach audytu. Rok wcześniej było to odpowiednio: 17 tys. oraz 5,6 tys. Dynamika zatrudnienia w działach audytu przewyższyła więc tempo wzrostu całkowitego zatrudnienia. To pokazuje jak zacięta jest walka o audytorów – szczególnie, że liczba biegłych rewidentów wykonujących ten zawód oraz kandydatów do egzaminu od kilku lat w Polsce spada.