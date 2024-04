„To argumentacja wyssana z palca. Środków, o jakich mówił oskarżony, spółka nie miała nawet w czasie prosperity” – oceniają śledczy.

Według prokuratury wiosną 2018 r. GetBack miał lukę płynnościową rzędu 200–250 mln zł. Dlatego Konrad K. krótko przed zatrzymaniem gorączkowo poszukiwał (bezskutecznie) inwestorów – dotarł nawet do Kornela Morawieckiego (ojca ówczesnego premiera), lecz nic nie wskórał.

Spektakularny wątek śledztwa dotyczy Leszka Czarneckiego, który – zdaniem prokuratury – miał współuczestniczyć w organizowaniu obrotu obligacjami GetBacku bez zezwolenia KNF, przez co 1140 klientów straciło 227 mln zł. Zarzuty od dawna są gotowe, ale na papierze. Milioner nie stawił się na dziewięć przesłuchań, choć w tym czasie odbył dziesięć podróży, w tym loty z USA do Europy – ustaliła prokuratura. I chce jego aresztowania, by za nim wystawić list gończy. Uważa, że jako szef rady nadzorczej Idea Banku (i jego właściciel) Czarnecki wiedział, że klientom są podstępnie sprzedawane obligacje GetBacku (bez zgody KNF). „To doktor ekonomii” – podkreślała w jednym z zażaleń.

Obrona milionera uważa, że śledztwo ma charakter polityczny. – Celem jest oskarżenie człowieka bez dowodów i przejęcie jego majątku. Mam małą nadzieję na zmianę tego stanowiska. Nie spodziewam się wyraźnego przełomu. Prokuratura nadal broni straconej sprawy – komentuje dziś mec. Jacek Dubois, pełnomocnik biznesmena.

Gdzie są pieniądze GetBacku?

Większość podejrzanych w sprawie GetBacku to bezpośredni sprzedawcy z oddziałów banku, m.in. ze Śląska, Wielkopolski, Pomorza – objęły ich akty oskarżenia. Mieli „wciskać” ryzykowny produkt, stosując niedozwolone techniki. Tracili często seniorzy.