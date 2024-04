W ciągu kilku ostatnich miesięcy była posłanka PiS Małgorzata Sadurska pożegnała się już między innymi z pracą w PZU i Banku Pekao. Jak podaje Onet, teraz Sadurska straciła kolejne stanowisko – umowę o pracę zerwał z nią Miejski Urząd Pracy w Lublinie.

Małgorzata Sadurska straciła pracę w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Była na 20-letnim urlopie

Pracę w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie Sadurska rozpoczęła w listopadzie 2000 roku. Po dwóch latach udała się jednak na ponad 20-letni bezpłatny urlop w związku ze swoją działalnością polityczną – pisze Onet. Pod koniec lutego zgłosiła ona gotowość powrotu do pracy w Miejskim Urzędzie Pracy, instytucja rozwiązała jednak z nią umowę.

28 lutego – kilka dni po odwołaniu Sadurskiej z zarządu PZU – wysłać miała ona pismo do dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, w którym zgłosiła gotowość do podjęcia pracy oraz zawnioskowała o przedłużenie bezpłatnego urlopu. - Z dniem 6 marca 2024 r. umowa o pracę z panią Małgorzatą Sadurską została rozwiązana — powiedział Onetowi dr Michał Wójcik z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Wcześniej Miejski Urząd Pracy w Lublinie miał wyrazić zgodę na przedłużenie bezpłatnego urlopu. Warunkiem był jednak jego bardzo krótki okres.

"Okazało się, że była posłanka PiS od 20 listopada 2002 r. przebywa na urlopie bezpłatnym w MUP w związku z wykonywaniem mandatu posła oraz pełnieniem innych funkcji” – podaje Onet, zaznaczając, że tego dnia została powołana do zarządu powiatu puławskiego, w którym zasiadała do 2005 roku, kiedy w wyborach parlamentarnych zdobyła mandat poselski. Później Sadurska była szefową Kancelarii Prezydenta RP i trafiła do zarządu PZU.