– Do końca dekady przeciętny Polak może mieć jakość życia przeciętnego Hiszpana. Oczywiście minus słońce – mówi ekonomista Marcin Piątkowski w fascynującym wywiadzie, który otwiera to wydanie „Plusa Minusa”. Wzbogaciliśmy się, można odpocząć? Zdaniem naszego rozmówcy – nie. To jest właśnie moment, gdy trzeba przycisnąć pedał gazu, bo inaczej nie dogonimy najbogatszych społeczeństw Unii Europejskiej.

Dlaczego dziś na fundamentach społecznego poparcia dla członkostwa w UE pojawiają się rysy? Ten wątek poruszają w swoich tekstach Jędrzej Bielecki i Konrad Szymański. Choć wiele ich różni, obaj ostrzegają przed sprowadzaniem korzyści z UE do finansowych przelewów. To pułapka, bo przecież lada rok bogacąca się Polska więcej do Unii będzie wpłacać niż z niej otrzymywać. Politycy grający na wyjście ze Wspólnoty zaś tylko na to czekają. O partiach polexitu pisze Wiktor Ferfecki.

Sporo się dzieje w kulturze. Do kin wchodzi nowy film z Sydney Sweeney. Jak pisze Aleksandra Krajewska, 27-letnia gwiazda uosabia amerykański ideał urody. Mimo deklaracji Hollywood o przeciwdziałaniu dyskryminacji, boryka się z tymi samymi problemami, co starsze koleżanki. Choć nie brak jej talentu, najczęściej dostaje propozycje grania nie za mądrej piękności.

Piszemy też o udanej ekranizacji serii gier „Fallout", zalewie filmów biograficznych i kulturalnej rywalizacji Chin z Zachodem. Dużo do czytania – i oglądania – w długi weekend.

A ten może być najważniejszym momentem dla wypalonych polskich menedżerów – zauważa Michał Dobrołowicz. Kierownicy są zmęczeni: za dużo pracy, sprzecznych wymagań, mejli i telefonów. Coraz częściej lądują u psychiatry. Trzymajmy za nich kciuki, niech w tych dniach odetchną. W końcu pewnie większość z nas, jeśli sama nie kieruje ludźmi, ma w pracy jakiegoś szefa. Gdy on odzyska formę, będzie to z korzyścią dla wszystkich.

