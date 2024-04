Kamiński rozpoczął od oświadczenia, że to on był pierwszą osobą, która zleciła CBA wyjaśnienie doniesień w kwestii korupcji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia w tej sprawie. Doniesienie to miało pochodzić od osoby, która otrzymała ofertę korupcyjną.



Kamiński zwrócił się do CBA o spotkanie z tą osobą, doszło do niego w lipcu 2022 roku. CBA przez kilka tygodni gromadziło informacje weryfikujące zeznania informatora. Kamiński stwierdził, że służby dwukrotnie przeprowadziły zgodne z przepisami kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej, co skutkowało zatrzymaniem dwóch osób, w tym Edgara Kobosa, który, tymczasowo aresztowany, zaczął składać szczegółowe zeznania.



Kamiński stwierdził, że proceder korupcyjny rozpoczął się w MSZ w połowie 2022 roku. Po kilku miesiącach śledztwa 8 osób usłyszało zarzuty.



Kamiński: Informowałem Kaczyńskiego i Raua o działaniach Wawrzyka

- Chcę państwu uzmysłowić, że żadna informacja nie została zlekceważona, podjęte zostały intensywne działania, zatrzymano podejrzane osoby, a winni poniosą odpowiedzialność karną - mówił Kamiński przed komisją. Dodał, że Piotr Wawrzyk miał świadomość i umożliwił Edgarowi Kobosowi skorzystanie z instrumentów, jakie ma MSZ w związku z wydawaniem wiz.