Zdaniem Petru ważne było, żeby zmobilizować wyborców, aby ci poszli na wybory. Jak zauważa we Wrocławiu, na tle kraju, była niska frekwencja.

Izabela Bodnar przegrywa z Jackiem Sutrykiem. „Dwóch demokratycznych kandydatów”

- Izabela Bodnar późno wystartowała w tych wyborach. Osiągnęła całkiem niezły wynik, jak na osobę, która jest nieznana. Sondaże jednak wskazywały, że ten wyścig może być bardziej wyrównany — mówi w rozmowie z Radiem Zet Ryszard Petru.

Polityk stara się jednak znaleźć pozytywy przegranej Izabeli Bodnar. - To jest też dobry sygnał, jak nie ma kandydata PiS-u. Tu było dwóch demokratycznych kandydatów. Nie udało się zmobilizować elektoratu. Można było wybierać między dwoma ścieżkami rozwoju miasta i było to o wiele lepsze niż w sytuacji, w której grozi nam PiS, więc głosujemy na kandydata demokratycznego, bez względu na to, jaki ma program — komentuje Petru.

Czytaj więcej Polityka Sutryk po ogłoszeniu wyników: Na tej kadencji Wrocław się szczęśliwie nie skończy - Mam nadzieję, że po mnie przyjdzie ktoś, kto będzie jeszcze lepszym prezydentem naszego miasta - powiedział po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów na prezydenta Wrocławia ubiegający się o reelekcję Jacek Sutryk.

Lot do Wrocławia i Ryszard Petru w roli głównej

Kandydatce nie pomogło też bezpośrednio wsparcie Aleksandra Leo i Ryszarda Petru, którzy to udali się na jej konwencję samolotem. Zdjęcie z podróży zamieszczone w sieci wywołało wiele kontrowersji. m.in. w kwestii jak ma się to do walki ze zmianami klimatycznymi i korzystania z ekologicznych środków transportu.