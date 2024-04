Chciałoby się, żeby ta frekwencja była wyższa, ale wygrał Wrocław obywatelski. Prezydent Wrocław Jacek Sutryk

- Chciałbym prosić o zaufanie tych, którzy na mnie dzisiaj nie głosowali, tych, którzy nie głosowali na mnie także dwa tygodnie temu. To jest bowiem tak, że my, ja, robimy Wrocław, staramy się o Wrocław, troszczymy się o Wrocław dla każdego, bez względu na to, jakiej jest afiliacji politycznej czy partyjnej. To nie ma najmniejszego znaczenia - powiedział Jacek Sutryk.

Wybory samorządowe 2024. Jacek Sutryk: Wygrał otwarty Wrocław

- Chcemy robić Wrocław dla nas wszystkich. Wydaje mi się, że to wygrało. Wygrał otwarty Wrocław, wygrał demokratyczny Wrocław, Wrocław obywatelski. Jasne, że chciałoby się, żeby ta frekwencja była wyższa, ale wygrał Wrocław obywatelski, wygrał Wrocław mądry, bez hejtu, dumny, wrocławianki i wrocławianie, i nikt im tego nie zabierze, ani teraz, ani w przyszłości - mówił prezydent Wrocławia.

Czytaj więcej Polityka Sutryk czy Bodnar? Sondaż exit poll pokazuje, kto będzie prezydentem Wrocławia W drugiej turze wyborów prezydenta Wrocławia zmierzyli się obecny prezydent Jacek Sutryk, wspierany przez Koalicję Obywatelską i Nową Lewicę, oraz posłanka Polski 2050 Izabela Bodnar. Są wyniki badania exit poll, które w stolicy Dolnego Śląska przeprowadził Ipsos.

Jacek Sutryk dziękował tym, którzy zaangażowali się w jego kampanię. Ocenił, że była to trudna kampania. - Tak trudnej kampanii, kampanii, w której tak mało było merytoryki, za to dużo hejtu - takiej jeszcze nie było. Mam nadzieję, że każda kolejna będzie inna, będzie prawdziwą rozmową o naszym mieście - kontynuował.

Polityk mówił, że 5 lat w roli prezydenta Wrocławia to dla niego "szczególny czas". - Ale te ostatnie dwa tygodnie mnie pozytywnie zmieniły - stwierdził. - Myślę, że to były dwa tygodnie, które pozwolą mi po prostu być jeszcze lepszym prezydentem dla mojego kochanego miasta - oświadczył.