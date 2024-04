Według obu badań, przeprowadzonych po pierwszej turze, o wyniku wyborów we Wrocławiu mieli rozstrzygnąć niezdecydowani wyborcy, których było 37 proc. (pierwszy sondaż) lub 14 proc. (drugi).

Wybory samorządowe 2024. Jacek Sutryk kontra Izabela Bodnar

Jacek Sutryk został prezydentem Wrocławia w 2018 r. Wybory wygrał wówczas w pierwszej turze z poparciem 50,2 proc., pokonał Mirosławę Stachowiak-Różecką z Prawa i Sprawiedliwości (27,5 proc.). W poprzednich wyborach Sutryk kandydował z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W 2024 r. KO go już nie poparła, kandydat startował z list KWW Jacek Sutryk Lewica i Samorządowcy z poparciem Platformy Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy.

Izabela Bodnar to polityk partii Polska 2050. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. uzyskała mandat poselski z okręgu wrocławskiego - startując z trzeciego miejsca na liście koalicji Trzecia Droga otrzymała 26,4 tys. głosów. Jest przewodniczącą podkomisji stałej do spraw przedsiębiorczości, zasiada w komisjach gospodarki i rozwoju oraz do spraw kontroli państwowej.