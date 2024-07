Na pytanie Michała Kolanki o to, „kto się ociąga” - Kosiniak Kamysz odpowiedział, że nie ociąga się minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. - Ale są ministrowie, którzy muszą jeszcze napisać. Ci, którzy nie napisali, wiedzą, że nie napisali. Tam są ministrowie z różnych ugrupowań. Ja mam swoje propozycje, uważam, że odpis podatkowy byłby najlepszy. To jest rozwiązanie, które funkcjonuje w wielu państwach. Jest wiele związków wyznaniowych i rozumiem problemy mniejszych Kościołów. Ta propozycja nie doszła do skutku w 2012 roku, gdy prowadził ją Michał Boni, dlatego, ze mniejsze Kościoły miały obawy o swoją egzystencję - stwierdził Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, ma pomysł, jak zabezpieczyć ich funkcjonowanie.

Aborcja. Kosiniak-Kamysz: Jeden projekt ma szanse. Przecież wszyscy wiedzą, jakie są nasze poglądy

Kosiniak Kamysz był też pytany o ustawę o aborcji, która wzbudziła spore kontrowersje, również za sprawą głosowania posłów PSL. Czy lider PSL spodziewa się, że jakakolwiek ustawa dotycząca aborcji może wyjść z Sejmu? - Jedna ma szansę, tylko nie rozumiem, dlaczego nie została jako pierwsza poddana pod głosowanie. Dlaczego komisja nadzwyczajna nie przyjęła projektu liberalizującego, ale takiego, który ma szanse być zaakceptowany. Przecież wszyscy dobrze wiedzą, jakie są nasze poglądy w tej sprawie — przekonywał lider PSL. - Wstępując z nami w koalicję wiedzieli dobrze. Gdyby były inne poglądy, to zapisalibyśmy je w umowie koalicyjnej. Więc nikt tu nikogo nie zaskoczy — mówił.

- Jest ustawa, która ma szanse przejść, powrót do zasad sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego i rozpisanie referendum. Jeśli słyszę od lewej strony, ze wszyscy w Polsce są za liberalizacją przepisów aborcyjnych do 12 tygodnia, w tym wszyscy nasi wyborcy, to śmiem twierdzić, że znam ich trochę lepiej — mówił lider PSL. - Czemu boją się referendum w tej sprawie?

- Jeśli wszyscy wyborcy PSL, wszyscy wyborcy Polski 2050, wszyscy wyborcy Lewicy, wszyscy wyborcy Koalicji Obywatelskiej są za, to przecież to przejdzie znakomitą większością i my to wprowadzimy — zadeklarował Kosiniak-Kamysz. Przekonywał, że głosowanie jest nad prawem stanowionym w Polsce. - Zgodnie z konstytucją władza należy do narodu. Jeśli byłyby prawdziwe te sondaże, a one są po prostu nieprawdziwe... 70 procent wyborców Trzeciej Drogi w ogóle nie poruszało tematu i nie szli głosować na Trzecią Drogę ze względu na sprawy związane z przerywaniem ciąży — przekonywał.