- Zaproponowana procedura dochodzenia do ustalenia wynagrodzenia jest nowatorska w polskim prawie, ale wydaje się być przekonująca. W niektórych z krajów unijnych, które zdecydowały się na stworzenie takiej procedury arbitrażowej powierzono to właśnie takim odpowiednikom naszego UKE. Optymizmem napawa też to, że UKE wydaje się mieć odpowiednie zasoby eksperckie, by podołać temu nowemu zadaniu, choć pewnie nie obejdzie się bez specjalistów z zewnątrz — mówi dr Damian Flisak, ekspert w zakresie nowych technologii i prawa własności intelektualnej. - Bardzo dobrym posunięciem wydaje się odwołanie do wyspecjalizowanego sądu. Jeśli ktokolwiek w polskim systemie byłby predestynowany do zmierzenia się z tą skomplikowaną materią, to właśnie sędziowie sądu ds. własności intelektualnej. Oczywiście, jeśli zsumujemy czas na rozmowy, negocjacje, mediacje, wydawanie decyzji a później jeszcze ewentualne postępowanie sądowe, to wiążące rozstrzygnięcia w tym zakresie zapadną za kilka lat. Miejmy nadzieję, że do tego czasu media jeszcze będą istnieć. Z drugiej strony chyba trudno byłoby z punktu widzenia konieczności zachowania konstytucyjnych praw stron negocjujących określić szybsze procedury — dodaje ekspert, który jest pod wrażeniem, że w tak ekspresowym tempie wypracowano — jak wszystko wskazuje - „zgrabną” procedurę.