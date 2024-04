Kandydatka Trzeciej Drogi na prezydenta Wrocławia Izabela Bodnar głosowała w jednym z lokali wyborczych we Wrocławiu PAP/Maciej Kulczyński

- Dziękuję za wszystko. To była przygoda mojego życia, warto było to przeżyć, warto było być z wami - kontynuowała Izabela Bodnar. - Serdecznie dziękuję Wrocławiowi za tę wspaniałą wspólną przygodę i życzę wam, żeby zmiana, na którą tak wielu z was liczyło, żeby ta zmiana zadziała się, nawet jeśli nie ja będę prezydentką przez kolejne pięć lat - powiedziała.

Miejmy nadzieję, że ta twarz prezydenta z ostatnich dwóch tygodni się utrzyma już na całą kadencję. Panie prezydencie, trzymamy pana za słowo, że będzie pan teraz otwarty. Izabela Bodnar do Jacka Sutryka

- Póki co, wracam do Sejmu realizować te wszystkie sprawy i dla Polski, i dla Wrocławia jako parlamentarzystka, ale nie zapomnę o was, bo ten niesamowity zryw i ta relacja, którą zbudowaliśmy przez te dwa miesiące... zrobię wszystko, żebyśmy ten dialog utrzymywali - mówiła Bodnar.

Izabela Bodnar: Jacek Sutryk się zmienił

Posłanka partii Szymona Hołowni zastrzegła, że nie wie, czy w wyborach na prezydenta Wrocławia za pięć lat znów będzie kandydować. Izabela Bodnar oceniła, że podczas kampanii wyborczej we Wrocławiu udało się rozpocząć debatę na temat miasta i problemów jego mieszkańców. Dodała, że wcześniej ta dyskusja była wyciszona.